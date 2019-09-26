Более 40 тыс. человек примут участие в экологическом месячнике в Орле

В Орле состоится экологический месячник и субботник. В мероприятиях по уборке города примут участие более 40 тыс. человек.

По данным администрации, добровольцы ликвидируют 25–30 стихийных свалок, очистят около 12 км берегов водоемов на территории города. Также запланирована посадка 300 деревьев и 500 кустарников. Уборка в лесопарках охватит площадь порядка 12 га, сообщает InfoOrel.ru.

Мусор с территории Орла будут вывозить силами муниципальных предприятий и хозяйствующих субъектов. Предполагается, что отходы разделят по четырем категориям — древесные порубки, твердые коммунальные отходы, стекло и инертный строительный мусор.

Экологический месячник пройдет с 1 по 31 октября, а субботник состоится 19 сентября.