Прямой эфир

Более 40 тыс. человек примут участие в экологическом месячнике в Орле

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Орле состоится экологический месячник и субботник. В мероприятиях по уборке города примут участие более 40 тыс. человек.

По данным администрации, добровольцы ликвидируют 25–30 стихийных свалок, очистят около 12 км берегов водоемов на территории города. Также запланирована посадка 300 деревьев и 500 кустарников. Уборка в лесопарках охватит площадь порядка 12 га, сообщает InfoOrel.ru.

Мусор с территории Орла будут вывозить силами муниципальных предприятий и хозяйствующих субъектов. Предполагается, что отходы разделят по четырем категориям — древесные порубки, твердые коммунальные отходы, стекло и инертный строительный мусор.

Экологический месячник пройдет с 1 по 31 октября, а субботник состоится 19 сентября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Субботник провели на Озере лотосов во Владивостоке
Экологические субботники пройдут в Тверской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019