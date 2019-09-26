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Эксперты по протоколу оценили образ Зеленской в жилетке на голое тело

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Фото: официальное интернет-представительство Президента Украины/president.gov.ua
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Супруга президента Украины Елена Зеленская появилась на ежегодном обеде первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке в небесно-голубом брючном костюме-тройке с жилеткой на голое тело. Эксперты по этикету и протоколу Альбина Холгова и Гилана Михайлова оценили образ первой леди Украины.

По мнению Холговой, в образе Зеленской недостает блузки, несмотря на то что жилет выполняет функцию топа. При этом эксперт подчеркнула, что первая леди выглядела очень хорошо — выбранный ею благородный цвет очень к лицу Зеленской, пишет «Федеральное агентство новостей».

Директор Центра международного протокола РАНХиГС Гилана Михайлова считает, что жилет на голое тело не является поводом для нападок.

Подписчики Зеленской в Instegram отметили, что Елена Зеленская «красавица и костюм действительно хорош». Некоторые посоветовали супруге президента Украины украсить наряд, например, булавкой, передает НСН.

Накануне дочь президента США Дональда Трампа Иванку раскритиковали за провокационный наряд на ежегодном саммите Concordia в рамках Генассамблеи (ГА) ООН в Нью-Йорке.

37-летняя Иванка пришла на саммит в белой юбке Prada с 3D-изображением желтых роз, стебли которых висели за краем подола, а также в облегающей рубашке. Некоторые пользователи предположили, что она не надела белья.

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