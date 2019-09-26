Марш с частушками устроят на фестивале фольклора в Псковской области

С 27 по 28 сентября в Пскове и Усвятском районе состоится открытый фольклорный фестиваль имени певицы Ольги Сергеевой. В нём примут участие более 150 человек из 15 творческих коллективов.

Конкурс аутентичной песни и осенняя ярмарка пройдут в столице региона, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области. А в деревне Церковище перед домом Ольги Сергеевой соберутся фольклорные коллективы и исполнят ее песни. Потом участники устроят традиционное шествие с гармошкой и частушками по сельской улице.

Напомним, ремесленный фестиваль «День Скобаря» прошел 21 сентября в Пскове. Посетители ознакомились с кузнечными поделками и приняли участие в мастер-классах. Объединенный музей-заповедник предоставил на празднике пять кованых скульптур из своего фонда.