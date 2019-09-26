УФАС Липецкой области приостановило торги на создание лыжероллерной базы

Управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) Липецкой области приостановило торги на строительство новой лыжероллерной трассы в Задонском районе. Причиной стала претензия компании из Алтайского края к организаторам торгов.

Алтайские строители в своей жалобе указали, что в документах к тендеру не опубликован проект организации строительства. По их мнению, из-за этого участнику конкурса невозможно сформировать предложение по исполнению работ, пишет GOROD48.

УФАС проведет проверку, по результатам которой будут приняты меры. До этого времени торги приостановлены.

Строительство лыжероллерной трассы в физкультурно-спортивном комплексе «Задонск» оценили в 12 млн рублей. Подрядчика планировали определить 23 сентября.