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Лукашенко усомнился в планах Путина остаться у власти любой ценой

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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у российского лидера Владимира Путина нет цели любой ценой сохранить свою власть, в том числе за счет присоединения республики к России. Данное заявление белорусского президента прозвучало в четверг, 26 сентября, в Минске на встрече с представителями украинских СМИ.

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Как сообщает агентство БелТА, Лукашенко призвал отбросить рассуждения, будто путем объединения государств Владимир Путин хотел бы продлить свои полномочия. По мнению белорусского лидера, это не соответствует действительности.

7 июня президент России заявил, что речи о реальном объединении РФ и Белоруссии нет и быть не может. Таким образом он прокомментировал статью Bloomberg, в которой утверждалось, что в администрации президента России прорабатывают возможности оставить Путина у власти после окончания текущего срока.

16 сентября СМИ опубликовали подробности плана экономической интеграции России и Белоруссии. Согласно ему, в 2021 году страны перейдут на единый Налоговый кодекс, создадут единый регулятор энергетического рынка, объединят таможенную политику. Известно, что Лукашенко обсуждал экономическое объединение с Путиным на встрече 18 июля. Ранее белорусский лидер называл развитие и углубление двусторонних связей с Россией приоритетным направлением внешней политики республики

Ранее в сентябре в Госдуме заявили, что реальная экономическая интеграция России и Белоруссии вызовет истерику со стороны западных стран.

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