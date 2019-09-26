На ВДНХ откроется выставка дизайн-решений для мегаполиса

В Москве на ВДНХ с 3 по 5 октября пройдет выставка-презентация «Город: детали», где посетителям представят 250 дизайн-решений для современного мегаполиса. Об этом 26 сентября сообщается на сайте столичной мэрии.

Площадь интерактивной экспозиции в павильоне № 75 составит 15 тыс. кв. м, а участие в выставке примут архитекторы, урбанисты и дизайнеры из 11 стран мира, в том числе из России, Венгрии, Германии, США, Италии, Нидерландов и Франции, пишет RNS. Они представят современные концепции спортивных площадок, скверов и городских арт-объектов.

На выставке будут работать три тематические секции, где посетители смогут пообщаться с ландшафтными дизайнерами, девелоперами, проектировщиками и урбанистами. Это — «Арт-объекты в городской среде», «Мой любимый район. Частное и общественное» и «Малые архитектурные формы и формирования коммьюнити добрососедства». Среди участников — известный британский ландшафтный архитектор и урбанист Питер Финк, а также архитектор Смадар Эфрати, пишет НСН. Вход на экспозицию будет бесплатным, но потребуется предварительная регистрация.

18 сентября в столице открылась выставка об истории русского видеоблогинга.