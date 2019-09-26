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В Омской области на повышение зарплат бюджетникам направят 2,5 млрд рублей

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Губернатор Омской области Александр Бурков во время бюджетного послания правительству и законодательному собранию региона 26 сентября заявил о повышении зарплаты работникам бюджетной сферы. На эти цели планируют выделить 2,5 млрд рублей.

Глава региона отметил, что, по данным опросов и обращений, омичей больше всего волнуют вопросы трудоустройства и низкий уровень зарплат.

«Я считаю, что с 1 октября этого года необходимо повысить зарплату на 4,3% и тем бюджетникам, кого не затронули «майские» указы. Уважаемые депутаты, прошу поддержать это решение», — цитирует главу региона ИА «Город55».

Выполнение «майских» указов президента, касающихся повышения оплаты труда бюджетников, находится на постоянном контроле. Однако есть предприятия, которые не вошли в список, где планируется повышение зарплат.

В 2020 году на повышение направят 2,5 млрд рублей. Ведутся работы с профсоюзами. Правительство региона ждет встречных шагов от работодателей Омской области.

Ранее в четверг сообщалось, что Бурков в ходе бюджетного послания на 2020 год поручил минстрою и минэнергетики разработать и представить региональную программу по развитию газомоторного топлива в Омской области.

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