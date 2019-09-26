Пожароопасный сезон в Удмуртии завершится в октябре

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды назвало сроки завершения пожароопасного сезона в Удмуртии. По данным ведомства, в 2019 году природные возгорания охватили площадь более 36 га.

Пожароопасный сезон в республике начался 27 апреля. С того момента в лесах Удмуртии зарегистрировано 19 пожаров общей площадью почти 5 га. Кроме того, на прилегающих к лесам полевых территориях произошло десять возгораний площадью свыше 31 га. Об этом сообщает ИА «Сусанин».

Официально пожароопасный сезон в Удмуртии завершится 5 октября.

Ранее сообщалось, что в сентябре в Ростовской области продляли режим чрезвычайной пожароопасности.