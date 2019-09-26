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Боец Мурадов назвал лучшего российского бойца ММА

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов является лучшим бойцом в истории СНГ. Об этом в беседе с RT заявил первый боец ММА из Узбекистана в истории UFC Махмуд Мурадов.

«На данный момент Хабиб по праву считается лучшим отечественным бойцом. Сейчас он творит историю», — заявил спортсмен.

Узбекский боец отметил, что также считает легендой россиянина Федора Емельяненко, пояснив, что буквально вырос на его боях. Вместе с тем ирландского бойца Конора Макгрегора Мурадов назвал «дураком по жизни», но признал, что спортсмен привлек внимание «огромного числа фанатов по всему миру» к смешанным единоборствам, причем не только своим поведением, но и стилем ведения боя, пишет «Спорт-Экспресс».

25 сентября глава организации Bellator Скотт Кокер заявил о возможности провести турнир в России с участием российского бойца смешанного стиля (ММА) Федора Емельяненко.

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