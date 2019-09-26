Производство рыбы выросло в Ставропольском крае

Промышленное производство рыбы значительно увеличилось в Ставропольском крае. Предприниматели планируют вырастить к концу года не менее 10,5 тыс. т рыбы.

По данным министерства сельского хозяйства, в 2013 году Ставрополье произвело около 8,9 тыс. т рыбы. За шесть лет объем производства вырос на 1,6 тыс. т. Об этом сообщает NewsTracker.

Рыбохозяйства и фермеры выращивают толстолобика, плотву, окуня, судака, щуку и леща. В минсельхозе указывают, что рыбопроизводство получает различные виды поддержки из федерального бюджета. В отрасли задействовано более 40 фермерских хозяйств и порядка 150 предпринимателей.

Ранее сообщалось, что сеть рыбоводческих хозяйств планируют создать в Башкирии. Предприниматели намерены заняться выращиванием и переработкой форели и других деликатесных пород.