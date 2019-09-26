Прямой эфир

Полицейские РФ, Финляндии и Норвегии будут бороться с наркоторговлей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Мурманске состоялось первое заседание рабочей группы полицейских ведомств России, Финляндии и Норвегии. Участники обсудили вопросы международного сотрудничества и борьбы с наркосообществами, а также партнерства таможенных органов трех стран по вопросам пресечения контрабанды запрещенных веществ.

Глава УМВД России по Мурманской области Виталий Зайков отметил положительные моменты работы с финскими полицейскими в рамках плана приграничного сотрудничества, передает ИА «Би-порт».

На встрече был подписан трехсторонний протокол, в котором закреплены мероприятия по вопросам сотрудничества в правоохранительной сфере в формате группы Финляндия–Норвегия–Россия.

Как заявил 6 сентября президент РФ Владимир Путин, полицейские должны больше внимания уделять новым способам наркоторговли в интернете, но уверенности в необходимости создания киберполиции нет. По словам главы государства, МВД должно понимать, что злоумышленники используют современные способы распространения запрещенных веществ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Финляндии задержали планировавшего теракт подростка
Два человека задержаны в Норвегии за осквернение памятника жертвам Брейвика

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019