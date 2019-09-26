Полицейские РФ, Финляндии и Норвегии будут бороться с наркоторговлей

В Мурманске состоялось первое заседание рабочей группы полицейских ведомств России, Финляндии и Норвегии. Участники обсудили вопросы международного сотрудничества и борьбы с наркосообществами, а также партнерства таможенных органов трех стран по вопросам пресечения контрабанды запрещенных веществ.

Глава УМВД России по Мурманской области Виталий Зайков отметил положительные моменты работы с финскими полицейскими в рамках плана приграничного сотрудничества, передает ИА «Би-порт».

На встрече был подписан трехсторонний протокол, в котором закреплены мероприятия по вопросам сотрудничества в правоохранительной сфере в формате группы Финляндия–Норвегия–Россия.

Как заявил 6 сентября президент РФ Владимир Путин, полицейские должны больше внимания уделять новым способам наркоторговли в интернете, но уверенности в необходимости создания киберполиции нет. По словам главы государства, МВД должно понимать, что злоумышленники используют современные способы распространения запрещенных веществ.