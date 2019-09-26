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Каштаны вновь зацвели в Краснодаре

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В Краснодаре в конце сентября вновь зацвели каштаны. Их можно увидеть на пересечении улиц Фрунзе и Гоголя.

По словам директора ботанического сада КубГУ Татьяны Яненко, цветение растений в сентябре не такая уж и редкость, особенно в Краснодарском крае. Кроме вишни, второй раз за год могут зацвести абрикос и сирень.

Это связано с перепадом температур, дневных и ночных. Днем еще жарко, а ночью уже прохладно. Из-за этого цветки и распускаются. Это можно назвать стрессовым состоянием растения, цитирует специалиста ИА «Кубанские новости».

24 сентября сообщалось, что в городе Шимановске в Амурской области распустились подснежники. А за две недели до этого жители города рассказывали о цветении белой сирени.

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