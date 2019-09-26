В Москве нашли 119-летнюю пенсионерку

Пенсионный фонд России назвал возраст самой старой пенсионерки Москвы — ею оказалась женщина, родившаяся в 1900 году. Об этом News.ru рассказали в пресс-службе отделения ПФР по столице и области.

В организации рассказали, что в настоящее время в Москве проживают 807 пенсионеров в возрасте 100 лет и старше, и их число существенно выросло за последнее время. Например, по данным на конец 2017 года в городе числились 649 человек, отметивших 100-летие. В ПФР подчеркнули, что среди получателей выплат в возрасте 110 лет и старше в Москве числятся две женщины, одной из которых — 119 лет, а второй — 110.

Как отмечает телеканал «360», пенсионеры в Московской области ведут активную общественную и социальную жизнь. 25 сентября в регионе прошел финал конкурса для людей старшего поколения «Ты супер!», его участники пели, танцевали и читали стихи. Так, супердедушкой региона стал Борис Наумкин, а супербабушкой — Тамара Шевченко. Оба победителя в скором времени отпразднуют 80-летие.

25 сентября сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин пообещал расширить программу «Московское долголетие».