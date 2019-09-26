Муниципалитетам Архангельской области увеличат субсидии на ремонт дорог

Муниципалитеты Архангельской области получат дополнительное финансирование на дорожный ремонт. Субсидии предоставит региональный бюджет.

Решение было принято на собрании депутатов Архангельской области. Субсидии на ремонт дорог будут увеличены с 20% до 25%. Таким образом, финансирование вырастет на 16,6 млн рублей. Об этом пишет ИА FlashNord.

Депутаты пояснили, что муниципальные дороги находятся в плохом состоянии, поэтому субсидирование местных дорожных фондов было увеличено в январе 2019 года с 10% до 20%. Следующее повышение субсидирования произойдет с 1 января 2020 года.