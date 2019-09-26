Прямой эфир

Муниципалитетам Архангельской области увеличат субсидии на ремонт дорог

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Муниципалитеты Архангельской области получат дополнительное финансирование на дорожный ремонт. Субсидии предоставит региональный бюджет.

Решение было принято на собрании депутатов Архангельской области. Субсидии на ремонт дорог будут увеличены с 20% до 25%. Таким образом, финансирование вырастет на 16,6 млн рублей. Об этом пишет ИА FlashNord.

Депутаты пояснили, что муниципальные дороги находятся в плохом состоянии, поэтому субсидирование местных дорожных фондов было увеличено в январе 2019 года с 10% до 20%. Следующее повышение субсидирования произойдет с 1 января 2020 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Более половины запланированных дорог отремонтировали в Твери
Власти Нижнего Тагила обещают завершить ремонт дорог, несмотря на снег

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019