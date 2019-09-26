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Приморские синоптики предупредили о новом тайфуне

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В приэкваториальной зоне Тихого океана образовалась тропическая депрессия. Ее развитие начнется в ближайшие выходные, 28 и 29 сентября. Затем потоки воздуха двинутся на северо-запад, утверждают приморские синоптики.

Как рассказали Vostokmedia в «Примпогоде», тайфун обрушится на южный остров Японии в первых числах октября. Территория вихря может быть разной.

Не исключено, что она будет продвигаться вдоль островов и уйдет в Тихий океан из-за влияния гребня тихоокеанского антициклона. В этом случае погода в Приморье не изменится.

При другом варианте развития событий гребень антициклона разрушится, и тогда тайфун выйдет на акваторию Японского моря, сместится на северо-восток и повторит траекторию тайфуна «Тапа». Впрочем, по мнению метеорологов, скорее всего, на погоду в крае это также не повлияет.

22 сентября сообщалось, что из-за тайфуна «Тапа» пострадали 19 жителей префектуры Окинава в Японии. Без света остались около 2 тыс. домов.

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