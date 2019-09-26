Штормовое предупреждение продлили в Ростовской области

Жителей Ростовской области предупреждают о неблагоприятных погодных условиях. Штормовое предупреждение продлено в связи с заморозками.

По данным МЧС, в ночные и утренние часы 27 сентября в отдельных районах ожидаются заморозки до –3 градусов. В связи с низкой температурой на земле образуется изморозь. Ситуация опасна для несобранного урожая, пишет RostovGazeta.

Штормовое предупреждение действует в регионе почти неделю.

Ранее сообщалось, что в октябре северная часть европейской территории России будет находиться в зоне тепла. Температура будет выше климатической нормы в Архангельской, Ленинградской, Псковской и Новгородской областях.