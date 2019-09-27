Культурный уикенд: выбор «Известий»

«К звездам» (16+)

Режиссер: Джеймс Грэй, в ролях: Брэд Питт, Томми Ли Джонс, Рут Негга, Дональд Сазерленд, Кимберли Элиз, Лорен Дин, Донни Кешаварц, Шон Блейкмор, Лиза Гэй Хэмилтон и др.

Инженер армейского корпуса летит в космос за отцом, который отправился на поиски внеземной цивилизации 20 лет назад и исчез.

«Герой» (12+)

Фото: Централ Партнершип

Режиссер: Карен Оганесян, в ролях: Александр Петров, Владимир Машков, Светлана Ходченкова, Ян Алабушев, Константин Лавроненко, Марина Петренко, Анастасия Тодореску

15 лет назад Андрей под руководством своего отца, полковника Родина, прошел обучение в секретной спецшколе, где из подростков готовили агентов Службы внешней разведки. Когда экспериментальный проект закрыли, Андрей «сжег мосты», остался в Европе и старался не вспоминать о прошлом. Но однажды ему позвонил отец, которого все считали погибшим. Он сообщил, что на Андрея открыта охота, но кто решил его уничтожить — неизвестно.

«После свадьбы» (16+)

Фото: Вольга

Режиссер: Барт Фрейндлих, в ролях: Мишель Уильямс, Джулианна Мур, Билли Крудап, Уилл Чейз, Дорис Маккарти, Алекс Исола, Сьюзэн Блэкуэлл, Иса Дэвис и др.

Изабель посвятила свою жизнь помощи другим. Она узнаёт, что женщина, возглавляющая многомиллионную корпорацию, готова пожертвовать ей огромную сумму. Их встреча в Нью-Йорке проходит успешно, но всё меняется, когда Изабель случайно встречает ее мужа. Она еще не знает, что кто-то начал игру чужими судьбами, в которой правда окажется опаснее лжи…

«Боже мой!» (18+)

Фото: Russian World Vision

Режиссер: Арно Деплешен, в ролях: Рошди Зем, Леа Сейду, Сара Форестье, Антуан Райнарц, Себастьен Дельбаэр, Клоэ Симоно, Бетти Катру, Элеонор Лематр, Роксана Дюбар, Антони Миньон

В центре сюжета — шериф полиции и молодой выпускник академии, вместе они расследуют жестокое убийство пожилой женщины. Кажется, что в неблагополучном районе маленького городка каждый житель может оказаться преступником. Но как же его найти?

«Улетные букашки» (6+)

Фото: Кинологистика

Режиссер: Дэн Вэйфэн

Светлячок Диндин всегда был самой яркой звездой в своей деревне, пока не появился инопланетный робот Аврора, тут же ставший куда популярнее. Обиженный на всю деревню и ослепленный завистью к ее новому обитателю, Диндин попадает в ловушку коварного Хитрого Мыша, который мечтает уничтожить поселение букашек. Авроре и Диндин придется забыть свои обиды, им нужно стать одной командой, чтобы спасти родной дом от банды саранчи.

«Американские горки» (16+)

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Режиссер Леонид Трушкин поставил спектакль по авантюрной комедии Эрика Ассу Les Montagnes russes. Главная мужская роль писалась драматургом специально для Алена Делона, в ленкомовской версии героя-любовника сыграл Геннадий Хазанов. Правда, у народного артиста получился не удачливый Дон Жуан, а одинокий и не очень счастливый человек.

27 сентября, 19.00, «Ленком»

«Жизель» (12+)

Фото: Московский академический Музыкальный театр/Карина Житкова

В основу балета «Жизель» (хореографы Жан Коралли, Жюль Перро, Мариус Петипа) положена старинная поэтическая легенда о виллисах — невестах, умерших до свадьбы. В полночь они выходят из своих могил и танцуют, словно стремясь продлить свои девичьи игры, которые так жестоко прервала смерть. Горе путнику, который встретится им. Одержимые местью, виллисы вовлекают его в свой хоровод и до изнеможения кружат в танцах, пока он не упадет замертво.

27 сентября, 19.00, Московский академический театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко

«Жанна» (18+)

Фото: Театр Наций/Александр Иванишин

Спектакль режиссера Ильи Ротенберга лишен сантиментов. В главной роли женщины-мажора — Ингеборга Дапкунайте. Ее героиня Жанна считает чувства слабостью. За успех она готова платить способностью любить и прощать. И победа непременно будет за ней. Вот только «успех» и «счастье» — понятия не всегда совпадающие.

28 сентября, 19.00, Театр Наций

«Бег» (18+)

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Продолжаются премьерные показы спектакля Сергея Женовача по пьесе Михаила Булгакова. Несмотря на то что произведение было написано специально для Московского художественного театра в 1928 году, оно никогда ранее не ставилось в его стенах. Запрещенный цензурой, «Бег» впервые увидел свет рампы только во времена оттепели и не на мхатовской сцене. Худрук МХТ восстанавливает историческую справедливость.

28 сентября, 19.00, МХТ им. А.П. Чехова

«Алиса в Зазеркалье» (6+)

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Режиссер Иван Поповски и хореограф Олег Глушков воссоздали на сцене красочный иллюзорный мир грез по знаменитой сказке Льюиса Кэрролла. Абсурдная и аллегоричная история о путешествиях во времени и пространстве будет разыграна перед зрителями в форме музыкального спектакля с впечатляющими декорациями и спецэффектами.

28 сентября, 18.00, 29 сентября, 13.00, «Мастерская Петра Фоменко», Новая сцена

«Опасные связи» (16+)

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Спектакль по мотивам одноименного романа Шодерло де Лакло. Роли коварного соблазнителя виконта де Вальмона и его наперсницы по злокозненным замыслам маркизы де Мертей исполняют Александр Яцко и Ольга Кабо.

29 сентября, 19.00, Государственный академический театр имени Моссовета

«Интерфейс происходящего» (0+)

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В этот уикенд завершает свою работу выставка работ современного художника Дмитрия Морозова, известного в мире под псевдонимом ::vtol::. Зрителей на экспозиции встречают роботы-музыканты, роутеры-поэты и проектор-кинорежиссер. Художественный метод Морозова во многом уникален: он собирает и программирует роботов, которые лишены какого-либо утилитарного предназначения. Единственная их задача — впечатлять зрителя.

До 29 сентября, Государственный центр современного искусства

Серж Лидо (0+)

Фото: Официальный сайт Мэра Москвы

Впервые в России демонстрируются работы легендарного балетного фотографа Сержа Лидо (1906–1984) из коллекции Пьера Паоло Косса. За полвека карьеры Лидо создал наиболее полный архив снимков звезд мировой хореографии, среди которых — Ролан Пети, Вацлав Нижинский, Серж Лифарь, Марго Фонтейн, Рудольф Нуреев, Морис Бежар, Марта Грэм, Майя Плисецкая, Михаил Барышников и другие. Также он создал портретную галерею интеллектуальной элиты Франции: его герои — Жан Кокто, Эдит Пиаф, Игорь Стравинский, Пабло Пикассо, Бриджит Бардо...

До 17 ноября, Мультимедиа Арт музей

«Русский Йорданс». Картины и рисунки Якоба Йорданса из собраний России (6+)

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Выставка Якоба Йорданса добралась до российской столицы. Ранее полотнами великого голландца любовались жители и гости Санкт-Петербурга. Теперь же почти в полном составе экспозиция переехала в Москву. В Петербурге остался «Бобовый король» (по соображениям сохранности его транспортировка нежелательна), но остальные 18 полотен, а также 31 рисунок ярко отражают и метаморфозы стиля художника, и историю его коллекционирования в России, начало которому было положено Екатериной Великой.

До 30 ноября, Пушкинский музей