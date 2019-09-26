На создание аналога «Википедии» в РФ могут потратить 1,7 млрд рублей

Почти 1,7 млрд рублей могут выделить на создание российского аналога интернет-энциклопедии «Википедия» в 2020–2022 годах. Об этом говорится в приложении к проекту закона «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Согласно документу, субсидия будет выдана открытому акционерному обществу «Научное издательство «Большая российская энциклопедия». Цель передачи средств — создание и функционирование общенационального интерактивного энциклопедического портала, отмечает «РИА Новости».

Так, в 2020 году на реализацию проекта планируется выделить более 684,46 млн рублей, в 2021 году — более 833,5 млн рублей, в 2022 году — более 169 млн рублей.

Впервые о планах создать российский аналог «Википедии» сообщалось в июле 2019 года.

Научное издательство «Большая Российская энциклопедия» было образовано в 1925 году и до 1991 года в разные периоды именовалось «Большой советской энциклопедией». Оно специализируется на выпуске энциклопедической и справочной литературы. В издательстве вышло около 800 энциклопедических изданий и универсальных словарей по разным отраслям знаний общим тиражом более 130 млн экземпляров. С 2016 года существует интернет-версия энциклопедии.