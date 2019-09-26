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Лимит на добычу дикого северного оленя увеличили в Якутии

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Фото: РИА Новости/Игорь Михалев
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В Якутии увеличили лимит на добычу диких северных оленей в охотничий сезон 2019–2020 годов. Теперь норма составляет 21,7 тыс. животных. Это связано с тем, что численность популяции этих животных признана стабильной. В 2018 году лимит составлял 17 тыс. особей.

Как поясняет ИА SakhaNews, дикий северный олень — один из основных промысловых видов охотничьих ресурсов в Якутии. Общая численность этих животных в республике, по данным 2019 года, составляет 159 тыс. особей.

Авиационный мониторинг численности северных оленей в Якутии провели впервые за 10 лет. Ранее его приостанавливали из-за недостатка финансирования.

Сроки охоты на дикого северного оленя установлены с 1 октября по 15 декабря.

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