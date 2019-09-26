Псковский лидер профсоюзов оформляла отдых в Петербурге как командировку

Возбуждено уголовное дело в отношении председателя Псковского облсовпрофа Ульяны Михайловой. Она подозревается в присвоении и растрате вверенных ей средств.

По версии следствия, в 2018–2019 годах Михайлова во время частных визитов в Санкт-Петербург четыре раза жила в отеле за счет Псковского облсовпрофа, оформляя поездку как рабочую, а также присвоила и потратила выплаты, полагающиеся ей в качестве суточных командировочных расходов и за работу в выходные дни. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону. Сумма причиненного ущерба составила почти 200 тыс. рублей.

Напомним, три уголовных дела возбуждены в отношении бывшего директора саратовского Вольского драматического театра Нины Бобровой. Ее подозревают в присвоении и растрате бюджетных средств, инкриминируется три эпизода преступления.