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Ядовитую змею обнаружили на центральной площади Благовещенска

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Житель Благовещенска с дочерью наткнулись на змею во время прогулки в сквере возле площади Ленина. Сначала она ползла по асфальту, а потом по траве. Об этом горожанин написал в Instagram и выложил видео змеи.

В комментариях к фото говорится, что это, скорее всего, щитомордник, который считается ядовитой змеей. Ее укус очень болезненный, но летальные исходы крайне редки.

«Амурская служба новостей» уточняет, что змеи в Благовещенске не редкость. Так, в августе 2018 года ядовитую гадюку обнаружили на набережной Амура. Тем же летом в Райчихинске молодой человек попал в реанимацию после погони за рептилией.

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