Потерпевший по делу Устинова назвал наказание актеру слишком суровым

Сержант спецназа ОМОНа Александр Лягин, который проходит потерпевшим по делу Павла Устинова, назвал слишком суровым наказание, которое суд избрал актеру, однако продолжает настаивать на его виновности. Об этом сообщил 26 сентября корреспондент «Известий» из зала Мосгорсуда, где рассматривается жалоба адвокатов и представления Генпрокуратуры на приговор Устинову.

«Считаю, что наказание Устинову слишком суровое», — отметил Лягин.

В ходе заседания прокуратура потребовала изменить наказание для Устинова. По мнению обвинения, исправление актера возможно без его реального лишения свободы. Также прокуратура полагает, что категория преступления, совершенного Устиновым, может быть смягчена. Со своей стороны защита настаивает на полном оправдании осужденного.

19 сентября заместитель генерального прокурора России Юрий Пономарев подал апелляционное представление в Мосгорсуд с просьбой пересмотреть приговор Устинову. На следующий день Мосгорсуд отпустил осужденного из СИЗО.

Актер Павел Устинов был приговорен к 3,5 года колонии за применение насилия к сотруднику ОМОНа в центре Москвы 3 августа. Согласно материалам дела, во время несанкционированной акции на Пушкинской площади мужчина оказал активное сопротивление при задержании, в результате чего у одного из омоновцев обнаружили вывих плечевого сустава левой руки.