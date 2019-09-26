Четыре человека погибли от укуса клещей в Красноярском крае этим летом

Роспотребнадзор обнародовал итоги активности клещей в Красноярском крае в летнем сезоне – 2019. За медицинской помощью обратились 18,9 тыс. жителей региона. Это больше прошлогодних показателей на 3 тыс. человек.

Клещевым энцефалитом заболели 263 человека, четверо из них с болезнью не справились и погибли. Все умершие — взрослые люди, которые не делали прививки.

В течение летних месяцев было обработано 4,7 тыс. га территорий, где чаще всего сталкиваются с клещами. Специалисты сделали вывод, что с 2010 года площадь активности этих насекомых выросла почти втрое. Число тех, кто прошел вакцинацию, также увеличилось — с 11,7% до 32,8%, пишет ИА KrasnoyarskMedia.