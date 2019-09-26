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Рассекречен текст жалобы осведомителя на разговор Трампа с Зеленским

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Текст жалобы сотрудника американских спецслужб относительно беседы президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским рассекречен. Об этом в четверг, 26 сентября, сообщила американская газета The Hill.

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По данным источника издания, знакомого с ситуацией, гриф секретности с документа сняли. Однако когда именно текст жалобы будет обнародован, пока не известно. При публикации из донесения изымут некоторую часть информации, отмечает газета.

Данные о рассекречивании документа подтвердил член спецкомитета по разведке палаты представителей конгресса Крис Стюарт. На своей странице в Twitter он призвал «всех прочитать ее», пишет «Газета.ру».

21 сентября The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой говорилось, что во время июльского разговора Трампа с Зеленским американский лидер восемь раз пытался принудить Киев оказать содействие юристу Рудольфу Джулиани в расследовании действий бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына, связанного с украинской газовой компанией. В конгрессе допустили, что глава Белого дома мог оказывать на Зеленского давление в обмен на предоставление Киеву военной и финансовой помощи.

Байден, который считается главным конкурентом Трампа на президентских выборах 2020 года, потребовал обнародовать детали переговоров. Американский лидер согласился опубликовать стенограмму, заявив, что это был дружеский и уместный звонок.

25 сентября стенограмма была обнародована. Из нее следует, что Зеленский пообещал американскому президенту, что новый генпрокурор республики займется делом, связанным с сыном Джо Байдена Хантером, и украинской газовой компанией Burisma.

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