Прямой эфир

Нарушения нашли при ремонте Иркутского мемориала жертвам репрессий

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Управление ФАС по Иркутской области выявило нарушения в заключении договоров о проведении ремонта мемориального комплекса, места захоронения жертв массовых политических репрессий 1937–1940 годов в Иркутском районе. «Центр по сохранению историко-культурного наследия» и «Объединенная строительная компания» заключили между собой четыре договора.

Как считают в антимонопольном ведомстве, это может привести к ограничению конкуренции на товарном рынке услуг по ремонту территорий объекта культурного наследия и создать препятствия другим хозяйствующим субъектам для доступа на этот рынок, пишет ИА IrkutskMedia.

Реконструкцию мемориала начали в октябре 2018 года. Перед вырубкой зеленых насаждений и земляными работами провели геофизическое и натурное обследование «Зоны скорби». Речь идет о территории в 171 га, где могли находиться рвы-накопители с останками погибших. Новые места захоронений так и не нашли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ФАС оштрафовала Google за ненадлежащую рекламу финансовых услуг
ФАС выступила против обязательной установки счетчиков тепла в квартирах

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019