Нарушения нашли при ремонте Иркутского мемориала жертвам репрессий

Управление ФАС по Иркутской области выявило нарушения в заключении договоров о проведении ремонта мемориального комплекса, места захоронения жертв массовых политических репрессий 1937–1940 годов в Иркутском районе. «Центр по сохранению историко-культурного наследия» и «Объединенная строительная компания» заключили между собой четыре договора.

Как считают в антимонопольном ведомстве, это может привести к ограничению конкуренции на товарном рынке услуг по ремонту территорий объекта культурного наследия и создать препятствия другим хозяйствующим субъектам для доступа на этот рынок, пишет ИА IrkutskMedia.

Реконструкцию мемориала начали в октябре 2018 года. Перед вырубкой зеленых насаждений и земляными работами провели геофизическое и натурное обследование «Зоны скорби». Речь идет о территории в 171 га, где могли находиться рвы-накопители с останками погибших. Новые места захоронений так и не нашли.