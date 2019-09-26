Прямой эфир

Названы регионы-лидеры России по продажам китайских автомобилей

0
Фото: РИА Новости/Антон Подгайко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Эксперты «Автостат» определили российские регионы, в которых с января по август 2019 года было продано больше всего китайских автомобилей. Об этом 26 сентября говорится в сообщении аналитического агентства.

Так, согласно результатам исследования, за восемь месяцев текущего года больше всего машин китайских брендов приобрели москвичи — 2,1 тыс. единиц. Отмечается, что суммарно доля Москвы и соседнего Подмосковья составила 22% от общих продаж «китайцев» в России.

Лучше всего такие автомобили продавались в Центральном (33%), Приволжском (21%) и Северо-Западном (14%) округах. Суммарно на эти три округа приходится около 80% всего рынка китайских машин.

22 августа сообщалось, что самой «мужской» маркой автомобиля в России является японская Infiniti.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Volvo Cars анонсировала поставки нового седана S60 в Россию
Названы самые популярные пикапы в России в 2019 году

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019