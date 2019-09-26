Названы регионы-лидеры России по продажам китайских автомобилей

Эксперты «Автостат» определили российские регионы, в которых с января по август 2019 года было продано больше всего китайских автомобилей. Об этом 26 сентября говорится в сообщении аналитического агентства.

Так, согласно результатам исследования, за восемь месяцев текущего года больше всего машин китайских брендов приобрели москвичи — 2,1 тыс. единиц. Отмечается, что суммарно доля Москвы и соседнего Подмосковья составила 22% от общих продаж «китайцев» в России.

Лучше всего такие автомобили продавались в Центральном (33%), Приволжском (21%) и Северо-Западном (14%) округах. Суммарно на эти три округа приходится около 80% всего рынка китайских машин.

22 августа сообщалось, что самой «мужской» маркой автомобиля в России является японская Infiniti.