Прокуратура запросила смягчения наказания для Устинова

Прокуратура потребовала изменить наказание для актера Павла Устинова. Обвинение просит вынести приговор, не связанный с лишением свободы, сообщил в четверг, 26 сентября, корреспондент «Известий» из зала Мосгорсуда.

По мнению обвинения, исправление актера возможно без его реального лишения свободы. Также прокуратура полагает, что категория преступления, совершенного Устиновым, может быть смягчена. Сотрудник ОМОНа, проходящий потерпевшим по делу актера, также заявил о слишком суровом наказании, назначенном актеру.

Со своей стороны защита настаивает на полном оправдании осужденного Павла Устинова.

19 сентября заместитель генерального прокурора России Юрий Пономарев подал апелляционное представление в Мосгорсуд с просьбой пересмотреть приговор. 20 сентября Мосгорсуд отпустил осужденного из СИЗО.

Актер Павел Устинов был приговорен к 3,5 года колонии за применение насилия к сотруднику ОМОНа в центре Москвы 3 августа. Согласно материалам дела, во время несанкционированной акции на Пушкинской площади мужчина оказал активное сопротивление при задержании, в результате чего у одного из омоновцев обнаружили вывих плечевого сустава левой руки.