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Рекордный улов лососей зафиксировали на Колыме

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В Магаданской области во время лососевой путины добыли около 10,5 тыс. т. Таких уловов на Колыме не было с 2011 года, когда было выловлено 12 тыс. т. Росрыболовство изначально определило для региона объем предполагаемого вылова в размере 9,4 тыс. т тихоокеанских лососей и гольцов.

Как сообщает ИА MagadanMedia со ссылкой на региональный департамент рыбного хозяйства, лососевая путина завершилась в минувшие выходные, 21, 22 сентября. Сейчас вылов идет только в рамках работ по искусственному воспроизводству лососей. Также продолжается процесс закладки икры кеты и кижуча на инкубацию на рыбоводных заводах.

В 2019 году представители коренного населения открыли путину 20 июня. Для традиционного лова было выделено 619 т лососевых, но освоено около 450 т, сообщает агентство со ссылкой на Охотское территориальное управление Росрыболовства.

Промышленный лов стартовал с 1 июля. Промысел вели 27 предприятий на 51 участке. Вылов горбуши в этом году составил 6,8 тыс. т, что на 2 тыс. т больше, чем в предыдущие два года. Кеты в этом году также было больше прогнозируемого. Ожидаемый объем в 1,8 тыс. т увеличен почти в два раза.

26 сентября сообщалось, что в Хабаровском крае ввели дополнительные ограничения по добыче рыбы предприятиями. Это связано со слабым подходом осенней кеты.

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