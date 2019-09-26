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Зараженного трихинеллезом медведя нашли на Сахалине

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В мясе отстрелянного у Южно-Сахалинска медведя нашли трихинеллез. Это уже второй подобный случай на Сахалине в 2019 году. Годом ранее ни одного случая заражения выявлено не было.

Исследование образцов проводили специалисты диагностического отдела ФГБУ «Сахалинская МВЛ» в рамках государственного задания. По итогам экспертизы в мясе медведя обнаружены личинки трихинелл в живом виде.

Данные внесли в государственную информационную систему «Веста». Сведения передали и в территориальное управление Россельхознадзора, региональное агентство ветеринарии для принятия оперативных мер, пишет ИА SakhalinMedia.

Трихинеллез — тяжелое паразитарное заболевание. Если его своевременно не диагностировать, может быть смертельный исход от миокардита или поражения легких. Мясопродукты от личинок трихинелл не освобождают ни проварка, ни прожарка, ни копчение, ни соление.

Паразиты живут во всех представителях фауны, которые питаются падалью. Медвежатина — в особой группе риска.

Ранее сообщалось, что в зоопарке Уссурийска медведица, спасенная во время тайфуна в 2015 году, откусила ногу дрессировщице во время кормления.

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