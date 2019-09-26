В Приморье спасенная во время тайфуна медведица покалечила дрессировщицу

Медведица, спасенная во время тайфуна «Гони» в 2015 году, покалечила дрессировщицу во время кормления в зоопарке Уссурийска. Угрозы жизни пострадавшей нет, она прооперирована, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ногу женщине пришлось ампутировать до колена, отмечает в четверг, 26 сентября, ТАСС. «Опытный сотрудник зооэкпозиции, дрессировщица Вера Блищ показывала молодому работнику, как правильно убирать клетку и давать пищу медведю», — пояснили в администрации. При этом животное было помещено в перегонную клетку.

По словам очевидцев, женщина положила еду животному, присела, резко встала и облокотилась о клетку с медведицей. Хищник дотянулся до ноги дрессировщицы.

По словам Блищ, у нее закружилась голова и она оказалась около клетки.

«Я больше 25 лет работаю с хищниками, и всякое бывало за это время. Но вины зверя в этом точно нет», — сказала дрессировщица.

Следственный комитет начал доследственную проверку по признакам преступления по ч. 1 ст. 143 УК России (нарушение правил охраны труда), отмечает «Газета.ру».

В июне сбежавшая цирковая медведица покусала двух человек в Саратовской области. Зверь напал на 68-летнего мужчину, проходившего мимо гаражно-строительного кооператива. Очевидец попытался вмешаться, однако медведица напала и на него.