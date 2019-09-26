Прямой эфир

В Приморье спасенная во время тайфуна медведица покалечила дрессировщицу

0
Фото: ТАСС/Наталия Федосенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Медведица, спасенная во время тайфуна «Гони» в 2015 году, покалечила дрессировщицу во время кормления в зоопарке Уссурийска. Угрозы жизни пострадавшей нет, она прооперирована, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Перешли на рысь: зоопаркам прописали новые нормы содержания животных
Стандарт предлагает защищать питомцев от излишне агрессивных зрителей

Ногу женщине пришлось ампутировать до колена, отмечает в четверг, 26 сентября, ТАСС. «Опытный сотрудник зооэкпозиции, дрессировщица Вера Блищ показывала молодому работнику, как правильно убирать клетку и давать пищу медведю», — пояснили в администрации. При этом животное было помещено в перегонную клетку.

По словам очевидцев, женщина положила еду животному, присела, резко встала и облокотилась о клетку с медведицей. Хищник дотянулся до ноги дрессировщицы.

По словам Блищ, у нее закружилась голова и она оказалась около клетки.

«Я больше 25 лет работаю с хищниками, и всякое бывало за это время. Но вины зверя в этом точно нет», — сказала дрессировщица.

Следственный комитет начал доследственную проверку по признакам преступления по ч. 1 ст. 143 УК России (нарушение правил охраны труда), отмечает «Газета.ру».

В июне сбежавшая цирковая медведица покусала двух человек в Саратовской области. Зверь напал на 68-летнего мужчину, проходившего мимо гаражно-строительного кооператива. Очевидец попытался вмешаться, однако медведица напала и на него.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Тувинец откусил напавшему на него медведю часть языка
Медведь на Камчатке похитил у водителей еду из машины

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019