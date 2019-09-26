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Пациентам больницы в Комсомольске-на-Амуре давали кашу с жуками

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Сотрудники управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО нашли нарушения в работе одного из учреждений здравоохранения в Комсомольске-на- Амуре. Выяснилось, что для питания пациентов использовались крупы низкого качества.

Больница закупила и использовала в приготовлении четыре партии крупы, не отвечающие требованиям законодательства в области безопасности зерна. В частности, вредителями была заражена крупа гречневая ядрица. Она, а также крупа пшеничная «Артек», крупа манная марки «М» и горох колотый не соответствовали требованиям ГОСТа, уточняет ИА AmurMedia.

По результатам проверки составлены два протокола об административном правонарушении: на юридическое и должностное лицо. Вынесено два постановления о наказании в виде предупреждения.

Ранее управление Россельхознадзора по Приморскому краю находило нарушения в одном из центров содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Там обнаружили почти 10 кг пшенки с личинками малого мучного хрущака. Если бы дети ели кашу из такого продукта, они могли бы отравиться.

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