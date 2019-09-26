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Сахалинским родителям возместят расходы на школьную продленку

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На Сахалине расширят пакет мер поддержки семей с детьми. Уже с сентября 2019 года родители будут получать компенсации — 30% оплаты на пребывание школьников в группах продленного дня. Речь идет только о государственных образовательных учреждениях.

Как уточняет ИА SakhalinMedia, для этого в областном бюджете предусмотрено более 4 млн рублей. Мерой поддержки смогут воспользоваться малоимущие, многодетные семьи, родители детей-инвалидов и одинокие родители, а также семьи, воспитывающие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В начале сентября сообщалось, что многодетные семьи Сахалина освободят от налога на транспорт. Мощность машины при этом должна быть не более 200 л.с. Доход семьи учитываться не будет. Льготы начнут действовать с нового года.

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