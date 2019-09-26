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Поезд столкнулся с грузовиком на переезде в ЕАО

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На одном из участков Транссиба на территории ЕАО остановлено движение из-за столкновения микрогрузовика с товарным поездом. Инцидент произошел в районе села Кирга под Биробиджаном на регулируемом железнодорожном переезде.

Пострадавших в результате случившегося нет – водитель и пассажир успели отбежать на безопасное расстояние, сообщает ИА EAOMedia со ссылкой на ГУ МЧС по ЕАО.

Поезд следовал из Облучья в Хабаровск. В результате столкновения он получил повреждения. Сейчас аварийно-восстановительные бригады расчищают пути для восстановления движения составов. По нечетному пути его уже возобновили. На месте ЧП работает оперативная группа МЧС.

25 сентября сообщалось, что Общероссийское объединение пассажиров поддержало инициативу РЖД о введении уголовной ответственности водителя за аварию с поездом.

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