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Движение поездов перекрыто на Транссибе в ЕАО из-за ДТП на переезде

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Фото: ГУ МЧС России по Еврейской автономной области
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Поезд и автомобиль столкнулись в Еврейской автономной области (ЕАО), движение поездов в обе стороны на участке Транссибирской магистрали временно перекрыто. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по области.

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«26.09.2019 в 13:41 (06:41 мск) в оперативную дежурную смену поступила информация о столкновении грузового поезда и автомобиля на железнодорожном переезде в поселке Кирга», — приводит в четверг, 26 сентября, ТАСС сообщение спасателей. На месте инцидента работает оперативная группа Главного управления МЧС России по региону.

Водитель и пассажир автомобиля успели эвакуироваться до столкновения. В настоящее время пути расчищаются.

Накануне общероссийское объединение пассажиров поддержало предложение РЖД о введении уголовной ответственности водителя за ДТП с поездом.

В 2018 году на железнодорожных переездах зафиксировано 259 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 175 человек.

1 июля не менее двух человек погибли, еще четверо пострадали в результате столкновения локомотива и грузовика на железнодорожном переезде в Себежском районе Псковской области.

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