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Во Франции загорелся завод смазочных присадок

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Фото: twitter.com/paris_normandie
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Пожал возник на заводе смазочных присадок Lubrizol во французском городе Руан, сообщает Parisien префектура в четверг, 26 сентября.

По данным издания, огонь вспыхнул после серии взрывов неизвестного происхождения около 2:45 по местному времени (3:45 по мск). Пожарные и представители властей уверяют, что жертв нет.

Место ЧП оцепили, в тушении участвуют около 130 пожарных.

Lubrizol — поставщик специальных химикатов для промышленных, транспортных и потребительских рынков. Горящий завод относится к категории SEVESO — то есть находится под особым наблюдением властей из-за присутствия потенциально опасных сырьевых материалов.

Днем ранее крупный пожар произошел на окраине Донецка. Из-за обстрела силовиков загорелся алюминиевый завод.

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