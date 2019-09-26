Во Франции загорелся завод смазочных присадок
Пожал возник на заводе смазочных присадок Lubrizol во французском городе Руан, сообщает Parisien префектура в четверг, 26 сентября.
По данным издания, огонь вспыхнул после серии взрывов неизвестного происхождения около 2:45 по местному времени (3:45 по мск). Пожарные и представители властей уверяют, что жертв нет.
Место ЧП оцепили, в тушении участвуют около 130 пожарных.
Lubrizol — поставщик специальных химикатов для промышленных, транспортных и потребительских рынков. Горящий завод относится к категории SEVESO — то есть находится под особым наблюдением властей из-за присутствия потенциально опасных сырьевых материалов.
#Incendie chez #Lubrizol à #Rouen. Les sapeurs-#pompiers ne parviennent pas à maîtriser le feu. Des renforts des départements limitrophes engagés #vidéo pic.twitter.com/NTfNFpceqU— paris_normandie (@paris_normandie) September 26, 2019
Днем ранее крупный пожар произошел на окраине Донецка. Из-за обстрела силовиков загорелся алюминиевый завод.