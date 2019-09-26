Лавров назвал неприятным отказ Белоруссии разместить авиабазу России

Глава МИД России Сергей Лавров назвал «неприятным эпизодом» отказ Республики Беларусь разместить на своей территории российскую военную авиабазу. Об этом он заявил в беседе с «Коммерсантом».

«Но главное не форма, а содержание», — отметил министр. Главное, что в Минске подтверждают союзнический характер отношений с Москвой, подчеркнул высокопоставленный дипломат. По словам Лаврова, президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно говорил, что Минск — союзник России на все 100%, отмечает в четверг, 26 сентября, «Газета.ру».

Лавров добавил, что Москва тоже выказывает абсолютной поддержки белорусских взглядов, но «это ничего не значит».

В 2015 году президент России Владимир Путин поручил начать переговоры с белорусской стороной о создании на территории республики российской авиабазы. Информация о том, что российские истребители Су-27 планируется разместить на аэродроме под Бобруйском, появлялась в СМИ еще в 2014-м.

В октябре 2015 года Лукашенко заявил, что российская авиабаза с военной точки зрения не нужна ни Минску, ни Москве. В 2018-м министерство обороны Белоруссии сообщило, что с решением по вопросу продления сроков аренды Россией двух военных объектов на территории республики определятся до 6 июня 2020 года.