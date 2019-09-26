Прямой эфир

Лавров назвал неприятным отказ Белоруссии разместить авиабазу России

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава МИД России Сергей Лавров назвал «неприятным эпизодом» отказ Республики Беларусь разместить на своей территории российскую военную авиабазу. Об этом он заявил в беседе с «Коммерсантом».

На службе и в дружбе: что Путин и Лукашенко обсудили на Валааме
Встреча президентов России и Белоруссии носила неформальный характер, подчеркнули в Кремле

«Но главное не форма, а содержание», — отметил министр. Главное, что в Минске подтверждают союзнический характер отношений с Москвой, подчеркнул высокопоставленный дипломат. По словам Лаврова, президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно говорил, что Минск — союзник России на все 100%, отмечает в четверг, 26 сентября, «Газета.ру».

Лавров добавил, что Москва тоже выказывает абсолютной поддержки белорусских взглядов, но «это ничего не значит».

В 2015 году президент России Владимир Путин поручил начать переговоры с белорусской стороной о создании на территории республики российской авиабазы. Информация о том, что российские истребители Су-27 планируется разместить на аэродроме под Бобруйском, появлялась в СМИ еще в 2014-м.

В октябре 2015 года Лукашенко заявил, что российская авиабаза с военной точки зрения не нужна ни Минску, ни Москве. В 2018-м министерство обороны Белоруссии сообщило, что с решением по вопросу продления сроков аренды Россией двух военных объектов на территории республики определятся до 6 июня 2020 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лавров прокомментировал отказ Минска разместить российскую военную базу
Песков прокомментировал упрощение визового режима Белоруссии с ЕС

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019