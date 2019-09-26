Захарова прокомментировала обвинения Зеленского в адрес России в ООН

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова назвала выступление президента Украины Владимира Зеленского на 74-й сессии Генассамблеи ООН «пропагандистской мишурой». Об этом дипломат заявила в эфире телеканала «Россия 1».

По ее словам, подобное выступление связано с неопытностью команды Зеленского и тем, что в его окружении остались люди со времен Петра Порошенко. Захарова отметила, что методология выступления на Генассамблее осталась такой же, а также считает, что украинского президента «сильно подставили люди, которые рассказали, что в ООН с пустыми руками не ездят».

«И они ему не рассказали главного, что в ООН приезжают с концептуальным взглядом на мировые и региональные вопросы... Конечно, и о себе говорить надо, о своих странах, но приезжать с какой-то пропагандистской мишурой, отвлекая внимание от главного, а это было сделано», — цитирует «РИА Новости» представителя МИД.

25 сентября Зеленский в ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН обвинил Россию в ведении войны в центре Европы. В начале своего выступления украинский лидер продемонстрировал пулю. По его словам, от подобной пули погиб в Донбассе во время боевых действий украинский оперный певец Василий Слипак, «защищая Украину от российской агрессии».

О том, что в зоне вооруженного конфликта в Донбассе погиб Василий Слипак, стало известно 29 июня 2016 года. Певец прожил во Франции 19 лет и пел в Парижской опере. Однако во время конфликта на Украине в 2014 году Слипак принял решение вернуться на родину и вступил в качестве добровольца в вооруженное формирование «Правого сектора».

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).

Процесс урегулирования конфликта заложен в Минских договоренностях, согласованных лидерами «нормандского формата» (Украина, Франция, Россия и Германия).