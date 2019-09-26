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Несколько человек пострадали в результате взрыва в университете Боготы

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Несколько человек пострадали в результате взрыва в Национальном педагогическом университете в столице Колумбии Боготе. Об этом сообщается в Twitter учебного заведения в четверг, 26 сентября.

«Был зарегистрирован взрыв внутри университета, в результате которого есть раненые, в настоящий момент оценивается ущерб, принесенный людям и имуществу», — говорится в заявлении.

Отмечается, что вокруг здания во второй половине дня проходили акции протеста, в ней также пострадал один человек.

По данным издания El Tiempo, в результате взрыва пять человек получили ранения и были направлены в больницу, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

23 сентября сообщалось, что в городе Санкт-Йодок-ам-Бреннер (федеральная земля Тироль) в Австрии произошел взрыв в местном супермаркете.

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