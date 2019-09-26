В России может появиться налог с криптовалют
В России может появиться налог с криптовалют. Банковское сообщество предлагает приравнять добычу цифровых активов к находке денег и разрешить их обменивать на рубли. В таком случае юридически криптовалюты можно будет считать вещью и совершать с ними бартертные сделки.
В России может появиться налог с криптовалют. Банковское сообщество предлагает приравнять добычу цифровых активов к находке денег и разрешить их обменивать на рубли. В таком случае юридически криптовалюты можно будет считать вещью и совершать с ними бартертные сделки.