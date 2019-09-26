В выходные Землю накроет магнитная буря

В предстоящие выходные Землю накроет магнитная буря. В субботу она окажется средней, а в воскресенье — относительно слабой. Врачи советуют метеочувствительным людям пить больше воды, избегать повышенных нагрузок, а также снизить употребление соли, так как она задерживает жидкость в организме и ведет к повышению давления.