Лавров прокомментировал отказ Минска разместить российскую военную базу

Отказ Белоруссии размещать российскую военную базу — это неприятный эпизод, но главное, что в Минске подтверждают союзнический характер отношений с Москвой. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Это действительно неприятный эпизод. Но главное не форма, а содержание», — сказал глава МИД РФ в интервью газете «Коммерсант», опубликованном в среду, 25 сентября.

Он пояснил, что президент Белоруссии Александр Лукашенкo неоднократно говорил, что его страна — стопроцентный союзник России, «и что белорусские вооруженные силы нужно рассматривать, как защищающие наши общие интересы и нашу общую территорию».

По словам министра, Москва тоже не на 100% разделяет белорусские внешнеполитические установки, но «это ничего не значит».

Он также затронул тему того, что Минск не признал независимость Абхазии и Южной Осетии, и позицию Белоруссии по вопросу о возвращении Крыма в состав России.