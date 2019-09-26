Мадуро опубликовал ролик прогулки по Красной площади

Президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе со своей супругой и делегацией прогулялся по Красной площади в Москве. Видеоролик был опубликован на его странице в соцсети Twitter.

«Красная площадь, 3 градуса, 10.20 вечера… приветствую венесуэльцев… еще раз подтверждая нашу веру — другой мир возможен, мир без империй, мир братства. Сегодня мы ратифицировали с президентом (Владимиром. — Ред.) Путиным стратегическую карту взаимодействия, которая даст большие результаты. Спасибо России, спасибо президенту Путину», — написал в записи Мадуро.

Desde Moscú, envío un saludo al pueblo venezolano cargado de éxito por la extraordinaria jornada de trabajo con el Presidente Putin. Ratificamos el mapa de cooperación estratégica para culminar victoriosos el año 2019 y asegurar la prosperidad de los años futuros. ¡Un Abrazo! pic.twitter.com/wz7QWgjjDz — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) September 25, 2019

25 сентября президент Венесуэлы встретился в Кремле с Путиным. Мадуро подарил российскому лидеру копию сабли венесуэльского героя-освободителя Симона Боливара.

Также Путин и Мадуро встретятся в ходе заседания Валдайского клуба в Сочи, которое пройдет с 30 сентября по 3 октября. Кроме того, у президента России запланированы встречи с главами Казахстана и Филиппин Касым-Жомартом Токаевым и Родриго Дутерте.