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Мадуро опубликовал ролик прогулки по Красной площади

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Фото: twitter.com/NicolasMaduro
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе со своей супругой и делегацией прогулялся по Красной площади в Москве. Видеоролик был опубликован на его странице в соцсети Twitter.

«Красная площадь, 3 градуса, 10.20 вечера… приветствую венесуэльцев… еще раз подтверждая нашу веру — другой мир возможен, мир без империй, мир братства. Сегодня мы ратифицировали с президентом (Владимиром. — Ред.) Путиным стратегическую карту взаимодействия, которая даст большие результаты. Спасибо России, спасибо президенту Путину», — написал в записи Мадуро.

25 сентября президент Венесуэлы встретился в Кремле с Путиным. Мадуро подарил российскому лидеру копию сабли венесуэльского героя-освободителя Симона Боливара.

Также Путин и Мадуро встретятся в ходе заседания Валдайского клуба в Сочи, которое пройдет с 30 сентября по 3 октября. Кроме того, у президента России запланированы встречи с главами Казахстана и Филиппин Касым-Жомартом Токаевым и Родриго Дутерте.

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