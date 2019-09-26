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Почти 50 человек обратились за медпомощью после жесткой посадки Boeing в Барнауле

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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По уточненным данным, 49 человек пострадали при жесткой посадке Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air в аэропорту Барнаула. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

«По состоянию на 22.00 мcк за медицинской помощью обратились 49 человек», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что у госпитализированной женщины диагностирован ушиб почки.

Ранее сообщалось о 23 пассажирах авиалайнера, обратившихся за медицинской помощью после жесткой посадки. Из них пятеро были направлены в больницы.

Самолет Boeing 767-300 с 341 человеком на борту, включая 10 членов экипажа, совершил жесткую посадку в аэропорту Барнаула в 21.13 мcк. По предварительной информации, на борту следовавшего из Вьетнама воздушного судна произошло задымление правой стойки шасси.

Отмечается, что все службы аэропорта, включая спасательные, сработали оперативно.

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