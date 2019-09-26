Лавров призвал задуматься о переносе международных мероприятий из США

Невыдача властями США виз части российской делегации для участия в сессии Генассамблеи ООН заставляет задуматься о пересмотре площадки для проведения международных конференций. Об этом в среду, 25 сентября, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В этот день на полях сессии Генассамблеи ООН проводилась 11-я конференция по содействию вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Лавров отметил, что «конференция была омрачена возмутительным инцидентом, связанным с неисполнением американской стороной своих обязательств». Министр напомнил, что Вашингтон отказал в визах практически всей российской делегации.

«Видимо, приходит время подумать о том, чтобы переносить такие конференции из Нью-Йорка на более устойчивые площадки, где принимающая сторона ответственно подходит к своим обязанностям», — цитирует Лаврова «РИА Новости».

Накануне Лавров поблагодарил США за предоставление ему визы, а саму ситуацию назвал позором «для державы, которая пытается изобразить из себя истину в последней инстанции».

74-я сессия Генассамблеи ООН открылась 17 сентября, в ней примут участие представители практически 200 стран. 24 сентября в Нью-Йорке начались общие прения Всемирной организации.