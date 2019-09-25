Лавров назвал ситуацию с дипсобственностью РФ в США грабежом средь бела дня

Ситуация с блокировкой российской дипломатической собственности в США — «это грабеж средь бела дня». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете «Коммерсант», опубликованном в среду, 25 сентября.

По его словам, американская сторона не хочет разрешать создавшуюся ситуацию, «противоправную, нарушающую все мыслимые конвенции».

Лавров отметил, что доступ к российской дипсобственности был закрыт «в результате агонии администрации Барака Обамы с явным расчетом хлопнуть дверью и насолить всем и вся за то, что демократы проиграли на президентских выборах».

«Ведем работу с американскими юристами (для разблокировки дипсобственности. — Ред). Будем продолжать подготовку этого дела для слушаний в суде. Американская юстиция и судопроизводство — очень забюрократизированная штука, требует просчета всех вариантов», — добавил Лавров.

Глава МИД РФ добавил, что с декабря 2016 года российская сторона не может добиться ни единого посещения объектов дипсобственности в Вашингтоне и Нью-Йорке.

«Утверждения о том, что на этих объектах обнаружены подтверждения, что там шпионили, могут быть проверены только путем предъявления фактов. Это из той же серии, что Солсбери, Восточная Гута в Сирии, вмешательство в выборы», — отметил российский министр.

В конце 2016 года действовавший тогда президент США Барак Обама ввел в отношении России новые санкции из-за предполагаемого «российского вмешательства в выборы». После высылки российских дипломатов власти США закрыли доступ к так называемым загородным дачам постпредства России в Нью-Йорке и посольства в Вашингтоне. С тех пор Москва и Вашингтон пытаются урегулировать ситуацию.