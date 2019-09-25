Прямой эфир

Открытие Центра позитронно-эмиссионной томографии перенесли в Томске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Петербургский медицинский международный институт имени Сергея Березина (МИБС) начал работы по установке оборудования в Центре позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ-центре) в Томске. Открытие медицинского учреждения снова отложили, сообщил заместитель губернатора Евгений Паршуто.

«Инвестор планировал открытие ПЭТ-центра в сентябре, но сейчас перенес его на конец года. В настоящее время идет монтаж оборудования. Я вчера там был, приехали две фуры с оборудованием и монтажники», – цитирует Паршуто РИА «Томск».

По его словам, инвестор построил парковку для пациентов и медицинских работников. Ранее сообщалось, что из-за отсутствия в Томске ПЭТ-центра люди вынуждены ездить на обследование в Москву и Красноярск.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Создание детской больницы в Томске обойдется в 13 млрд рублей
Центр лечения хронической боли откроют в Томске

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019