Открытие Центра позитронно-эмиссионной томографии перенесли в Томске

Петербургский медицинский международный институт имени Сергея Березина (МИБС) начал работы по установке оборудования в Центре позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ-центре) в Томске. Открытие медицинского учреждения снова отложили, сообщил заместитель губернатора Евгений Паршуто.

«Инвестор планировал открытие ПЭТ-центра в сентябре, но сейчас перенес его на конец года. В настоящее время идет монтаж оборудования. Я вчера там был, приехали две фуры с оборудованием и монтажники», – цитирует Паршуто РИА «Томск».

По его словам, инвестор построил парковку для пациентов и медицинских работников. Ранее сообщалось, что из-за отсутствия в Томске ПЭТ-центра люди вынуждены ездить на обследование в Москву и Красноярск.