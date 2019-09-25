Парад яхт и шоу флайбордистов покажут на фестивале в Севастополе

Фестиваль водных видов спорта «Севастопольские паруса» пройдет с 29 сентября по 6 октября. В программе парад яхт, выступление флайбордистов и пиротехническое шоу, концерты, фейерверк.

Всю неделю яхтсмены и виндсерферы будут состязаться за звания лучших на внутреннем и внешнем рейдах акватории Севастопольской бухты и водноспортивной станции центра морской и физической подготовки. Запланирована международная регата Sevastopol International Cup на яхтах класса J70, предоставленная национальной парусной лигой, передает онлайн-газета «Новый Севастополь».

Главная площадка фестиваля разместится на набережной Корнилова, в районе памятника Кораблям эскадры.