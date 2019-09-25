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Медведицу Машу из Карелии переселят в московский приют для животных

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Обнаруженную близ карельского поселка Куркиеки медведицу перевезут в приют для животных «Бим». После прививок и карантина животное доставят в Московскую область, сообщили в минприроды республики.

В начале сентября туристка выложила фото животного в клетке с призывами спасти его от голодной смерти. По информации источника ИА «Карелinform», те, кто заботились о медведице Маше, утратили юридическое право на пользование землей.

Надзорные ведомства создали инициативную группу по вопросу переселения зверя. Машу осмотрели ветеринары.

«Выглядит она хорошо, еда у нее есть. Видны были яблоки, кукуруза, остатки рыбы», — прокомментировали в пресс-службе минприроды Карелии.

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