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Volvo Cars анонсировала поставки нового седана S60 в Россию

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Фото: media.volvocars.com
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Первые клиенты, сделавшие предзаказ на новую модель Volvo S60, получат свои автомобили уже в ближайшие дни. Об этом 25 сентября сообщается на сайте производителя.

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«В ближайшие дни наши дилеры начнут первые выдачи новых Volvo S60 клиентам. Этот автомобиль дополняет и без того сильнейший за всю историю Volvo модельный ряд и позволит бренду укрепить свои позиции в сегменте премиальных среднеразмерных седанов», — уверен директор по продажам Volvo Car Russia Алексей Тарасов.

Старт приема заказов на S60 был объявлен в России в конце мая, и сегодня предзаказы составляют почти 30% от общей квоты для рынка РФ на текущий год. Новая модель также будет доступна для тест-драйва у российских дилеров Volvo Cars.

В первый год продаж модель представлена в переднеприводной и полноприводной версиях с бензиновыми двигателями разной мощности. Для заказа доступны комплектации Inscription и R-Design.

В базовую комплектацию уже входит система безопасности City Safety, система предотвращения съезда с дороги Run-off Road Mitigation и предотвращения выезда на полосу встречного движения Oncoming Lane Mitigation, а также адаптивный круиз-контроль и информационно-развлекательная система Sensus с вертикальным сенсорным дисплеем размером 9 дюймов, возможностью голосового управления, встроенным Wi-Fi-роутером и системой дистанционного управления функциями машины через мобильное приложение Volvo on Call.

S60 является первым автомобилем Volvo американской сборки — модель производится на заводе Volvo Cars в Южной Каролине (США). Цена на автомобиль без учета дополнительного оборудования начинается от 2,3 млн рублей.

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