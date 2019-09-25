Поклонный крест памяти первопроходцев освятили в Якутии

Архиепископ Якутский и Ленский Роман освятил поклонный крест на месте слияния рек Олёкма и Крестях, сообщает «Православная Якутия». Была прочитана молитва упокоении землепроходцев. После этого в водах реки Крестях был совершен обряд крещения.

Ранее сотрудники заповедника под руководством Э.С.Габышева выступили с инициативой изготовления и установки памятного креста на пути, которым шел Ерофей Хабаров при освоении первопроходцами Дальнего Востока, напоминает ИА SakhaNews. Первый крест на этом месте был поставлен самим Хабаровым еще в 1654 году. Обветшавшие кресты неоднократно ремонтировались и обновлялись местными жителями.

Ерофей Хабаров-Святитский — русский землепроходец; происходил из крестьян из-под Великого Устюга. Продолжатель дела Еналея Бахтеярова и Василия Пояркова по освоению Приамурья.